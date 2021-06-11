Чиновникам – Pfizer, іншим – CoronaVac? Чи є "перегин" з вакцинацією у Києві

У КМДА прокоментували чутки про нерівність у вакцинації і пояснили, як саме вирішують, кому і який препарат колоти

У Мережі розгорівся скандал через вакцинацію звичайних українців і чиновників. Мовляв, влада відправляє киян стояти у величезних чергах за китайської вакциною CoronaVac. А тим часом більш якісну вакцину Pfizer дають міським чиновниками і еліті, причому уколи роблять на дому.

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Сайт "Сьогодні" перевірив, чи правда це.

У КМДА кажуть: усе чітко за планом

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняє, що інформація перебільшена. За його словами, МОЗ почало третій етап вакцинації і вирішило, що її проводитимуть вакциною Pfizer.

Згідно з планом, ц цю хвилю вакцинації входять:

держчиновники;

співробітники органів місцевого самоврядування;

судді;

інші категорії громадян.

Так що, кажуть у КМДА, влада йде відповідно до планів міністерства.

"Спочатку отримали вакцину CoronaVac і її використовували для вакцинації усіх, хто записався у додатку" Дія ". Потім отримали 7 тисяч доз Pfizer і нею вакцинували тільки персонал і підопічних столичних будинків престарілих. Усе йде чітко за розпорядженням міністерства і ніяких зловживань тут бути не може", – заявив Поворозник.

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Він додає, що будь-яке місто в Україні, хоч Київ, хоч Черкаси, або Ужгород – працює за однією схемою. МОЗ видає вакцину і дорожню карту щодо її використання, а на місцях усе це чітко виконують. По-іншому просто не може бути.

Так чи правда, що чиновників і звичайних людей колють різними вакцинами?

Що ж стосується претензії про те, що держчиновників будуть колоти вакциною Pfizer, то вона взагалі надумана, сказав Поворозник.

"Вакцинація дійсно запланована на 14 червня, але поки Міністерство охорони здоров'я ще не передало вакцину для цієї категорії. Тому стверджувати, що вакциною Pfizer вже вакцинують держслужбовців, щонайменше некоректно", – додав він.

Нагадаємо, у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися у чергу в додатку "Дія".

Крім того, у Києві відкрили онлайн-реєстрацію на щеплення в МВЦ. Попередній запис для жителів столиці доступний через сервіс Helsi.

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