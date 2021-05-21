Посадовці вкрали понад 20 млн бюджетних коштів при будівництві казарм (фото)

Вони займались будівництвом у Житомирській та Полтавській областях – правоохоронці з'ясовують всі обставини

Посадовці гроші перевели на свої рахунки та купили авто / Фото: пресс-служба прокуратуры

У Києві повідомили про підозру трьом посадовцям підрядного підприємства, що будувало казарми. Їх підозрюють у розтраті понад 20 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Засновник, директор та бухгалтер підрядного підприємства, яке виграло тендер на будівництво казарм поліпшеного планування, діючи як організована група, здійснили розтрату понад 20 млн грн, виділених з бюджету на будівництво вказаних казарм у м. Новоград-Волинський Житомирської області та м. Кременчук Полтавської області", – йдеться в повідомленні.

Привласнені гроші зловмисники перевели на рахунки підконтрольних підприємств та придбали автомобіль "Mercedes-Benz".

Правоохоронці провели експертизи, зокрема будівельно-технічну та судово-економічну, які підтвердили причетність посадовців.

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Раніше ми повідомляли, що Київська обласна прокуратура підозрює у привласненні та розтраті майна у особливо великих розмірах колишнього в.о. заступника начальника та за суміщенням головного механіка одного з боярських комунальних підприємств.