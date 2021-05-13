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Число хворих на COVID-19 в Києві з початку пандемії перевищило 200 тисяч

13 травня, 10:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З початку епідемії хвороба забрала життя 4883 жителів столиці – мер міста Віталій Кличко опублікував свіжі дані

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Києві за минулу добу виявили 726 нових випадків інфікування COVID-19.

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Як розповів у своєму Telegram-каналі мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 200 528 осіб.

За даними мера, 13 травня в Києві захворіли:

  • 439 жінок віком від 18 до 86 років;
  • 265 чоловіків віком від 18 до 85 років;
  • 16 дівчаток від 1 року до 17 років і 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 72 пацієнта, інфікованих коронавірусом, і 90 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Дніпровському – 157, Святошинському – 124 і Солом'янському – 99.

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Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 29 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 4883 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих від COVID-19 за добу більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, Україна розробляє три вакцини від COVID-19.

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