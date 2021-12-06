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Число хворих менше, але все ще в "червоній зоні": що відбувається з коронавірусом у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
6 грудня, 09:52
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У Київській області посилили перевірки дотримання карантинних обмежень
В Україні відсьогодні посилили карантин для невакцинованих
В Україні відсьогодні посилили карантин для невакцинованих / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість випадків коронавірусу в Києві після вихідних значно побільшала. Загалом у столиці підтверджено 306 012 випадків COVID-19.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Коронавірус у Києві

Станом на 6 грудня у Києві зафіксовано 704 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 189 випадків більше, ніж 5 грудня (515 випадків коронавірусу).

З початку епідемії у Києві:

  • одужали 268 585 людей (1081 за добу)
  • померли 7 706 осіб (22 за добу)

У Київській області зафіксовано 176 971 випадок COVID-19 (202 нові випадки за добу).

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Зниження за всіма показниками

У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.

На початку листопада у Києві було введено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.

"Введені у Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні ситуація стабілізується та йде зниження за всіма показниками , за якими спостерігається епідемія у Києві" , – зазначив Рубан.

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Нові правила карантину

З 6 грудня набувають чинності оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні можна буде лише людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється на співробітників.

Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання. Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, передбачене технічною характеристикою транспортного засобу.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого ", – Прогнозує Рубан.

Коли Київ вийде із "червоної зони"

Київ продовжує залишатися у "червоній зоні" карантинувже більше місяця. Нагадаємо, місто перейшло до "червоної зони" з 1 листопада.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

"Це принесло позитивний результат. Наразі всі показники захворюваності стабілізувалися і перебувають у межах норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть у "жовту зону", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці , але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшено, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ будуть проводити перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

Раніше ми писали:

  • Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
  • Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкціївід Національної служби здоров'я України (НЗЗП).

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