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"Що це?". Киян налякали російські прапори поруч з будівлею СБУ (фото, відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
4 вересня, 21:51
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Жителі Троєщини обурилися побаченим – з прапорами РФ зібралися кілька десятків осіб
На Троєщині знімали фільм. Колаж: "Сьогодні"
На Троєщині знімали фільм. Колаж: "Сьогодні"

У Києві в суботу, 4 вересня, біля будівлі Деснянської райдержадміністрації зібралося кілька десятків людей з російськими прапорами.

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Про побачене в Facebook написав В'ячеслав Даценко.

Однак як з’ясувалося, що все, що відбувається – це зйомки фільму, робоча назва якого "Мирний-21". Його режисер – Ахтем Сеітаблаєв.

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Нещодавно ми також писали про те, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського перед входом до Будинку культури вивісили два прапори "ДНР". У поліції говорили, що в цьому будинку будуть знімати кіно.

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