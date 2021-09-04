"Що це?". Киян налякали російські прапори поруч з будівлею СБУ (фото, відео)

У Києві в суботу, 4 вересня, біля будівлі Деснянської райдержадміністрації зібралося кілька десятків людей з російськими прапорами.
Про побачене в Facebook написав В'ячеслав Даценко.
Однак як з’ясувалося, що все, що відбувається – це зйомки фільму, робоча назва якого "Мирний-21". Його режисер – Ахтем Сеітаблаєв.
Нещодавно ми також писали про те, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського перед входом до Будинку культури вивісили два прапори "ДНР". У поліції говорили, що в цьому будинку будуть знімати кіно.
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