Розкрадання на реконструкції амбулаторії. У КП "Позняки-Інвест-УКБ проводять обшуки (фото)

За чотири роки підприємству було перераховано 66 млн бюджетних коштів

Під час обшуків вилучили всі документи / Фото: пресс-служба прокуратуры

Сьогодні, 7 жовтня, проводять обшуки в приміщенні КП "Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва". Прокуратура підозрює розкрадання на реконструкції амбулаторії.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.



"Досудовим розслідуванням установлено, що керівництвом КП "Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва" з 2017 року по поточний рік перераховано бюджетні кошти в сумі понад 66 мільйонів гривень під час виконання робіт згідно договорів, укладених щодо реконструкції амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі, 8 у Дарницькому районі міста Києва", – йдеться в повідомленні.



Під час розслідування дізналися про суттєве завищення вартості та обсягів виконаних робіт.



"У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо підстав та порядку перерахування грошових коштів та фінансово-господарських взаємовідносин КП "Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва" з підрядною організацією, які стануть предметом експертного дослідження", – додають в прокуратурі.



Слідчі дії тривають.

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Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

"Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися. 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.

Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва. 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.

8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства. 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлі пасажирських ліфтів в "Житлоінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками.

5 жовтня в "Київтеплоенерго" і "Київводоканал" прийшли з обшуками.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.