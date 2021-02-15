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Що з горилою Тоні: стали відомі результати аналізів (фото)

15 лютого, 14:11

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Півень залишається в сусідах з горилою

У Київському зоопарку триває порятунок єдиної горили в Україні – самця Тоні, якому вже понад 46 років. У нього виникли проблеми зі здоров'ям, про які сайт "Сьогодні" вже повідомляв раніше.

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Тепер стали відомі результати аналізів.

"Нічого серйозного аналізи нам не показали. За ними з Тоні все добре. Але ми однозначно змінюємо раціон тварини. Кефір і йогурти вже виключили з його раціону. Також прибираємо з раціону хліб. Його міняємо на мюслі", – розповів сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

Кіпери зоопарку додають, що випорожнення у горили нормалізувалося. Але за здоров'ям тварини продовжують стежити.

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У вольєрі з Тоні залишається домашній півень, який змусив горилу активно рухатися.

І найімовірніше, саме сусідство з птахом, допомогло Тоні вперше за більш ніж два тижні сходити в туалет.

"Півень продовжує бути сусідом горили. Його ми прозвали Другом, оскільки він дійсно по-дружньому допомагає своєму сусідові бути рухливим. Плануємо запустити в вольєр ще парочку птахів для того, щоб Тоні не засиджувався і рухався", – додають у зоопарку.

Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям Тоні загрожує хірургічне втручання – щоб промити йому кишечник, потрібно зробити анестезію. Але з огляду на те, що тварині 46 років (за людськими мірками це під 90), є небезпека, що Тоні не перенесе наркоз.

Відео: Сьогодні
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Київ зоопарк тварина горила

Джерело: Сьогодні

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