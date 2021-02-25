Що з горилою Тоні: займається спортом і став вегетаріанцем (відео)

Минулого четверга єдиній горилі в Україні – 46-річному самцю Тоні зробили операцію: тварину комплексно оглянули під наркозом ветеринари. Сайт "Сьогодні" поцікавився в Київському зоопарку, як почувається дідусь Тоні, оскільки за людськими мірками йому вже близько 90 років.

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Як розповіли нам в зоопарку, стан Тоні нормалізувався, стул став регулярним. Відразу після медичних процедур Тоні жестами попросив поїсти.

"Тоні почувається добре. Після комплексного огляду і прочищення він став бадьорішим. У вольєрі ми підвісили до стелі пару сухих віників, щоб Тоні більше займався фізкультурою – діставав до них лапою. Так, він вже у віці і не хоче рухатися, але його потрібно змушувати це робити! Наприклад, ми будемо розкладати його їжу в різних частинах вольєра, щоб він пересувався по всій території. Наше завдання організувати йому в вольєрі міні-спортзал", – розповів сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

До речі, в вольєрі з горилою залишається і півень на прізвисько Друг, який змусив Тоні бути активним ще до операції.

"Тепер ми всі стали фітнес-тренерами Тоні. Він і так раніше був в центрі нашої уваги, а зараз вона збільшилася удвічі. За віком він дідусь, але ми робимо все можливе, щоб вікові зміни не заважали йому нормально жити. Те, що ми вчасно провели обстеження, додало Тоні як мінімум півтора року повноцінного життя", – додає Кирило Трантін.

У зоопарку повністю змінили меню горили. З нього прибрали – хліб, йогурти, кисломолочний сир.

Тепер Тоні, щодня будуть давати по 200 грам петрушки і півкілограма брокколі, а також 300 грам шпинату і 300 грам салатного цикорію.

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Лікарі прописали давати горилі через день топінамбур – півкіло і 100 грамів пастернаку. Також через день в меню будуть додавати 100 грамів зеленої цибулі, півкілограма помело і стільки ж ананаса. А ще клітковину, по дві ложки.

"Поступово вводимо в раціон тварини гілки дерев з корою і кормові віники – лоза і гілки фруктових дерев. Зарубіжні колеги рекомендують давати Тоні гілки бамбука. Зараз будемо шукати підприємства, які займаються вирощування бамбука і домовлятися про постачання. На тиждень нам потрібно приблизно 100 кілограм гілок бамбука, але це не тільки для Тоні, але і для всіх приматів. Бамбук значно поліпшить їх раціон", – додає директор Київського зоопарку.

Нагадаємо, через проблеми зі здоров'ям горилі потрібно було промити кишечник, а для цього – зробити анестезію. Але з огляду на, що Тоні 46 років (за людськими мірками це під 90), була небезпека, що він не перенесе наркозу.

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