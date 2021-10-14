Що стало причиною? Київ накриває страшний смог

Сьогодні з ранку столиця виявилася на 27 місці за забрудненістю повітря в світі

Якість повітря в місті залишає бажати кращого / Фото: Колаж: Сьогодні

Україну вражає зона брудного повітря. На думку експертів, вже сьогодні-завтра Київ накриє хмара густого диму. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися в ситуації.

Як повідомляють фахівці, така кількість викидів буває "тільки в найбрудніших центрах Азії і Африки і в великих мегаполісах".

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"Уже завтра, післязавтра ось ця жахлива червоно-чорна пляма розшириться до Києва, зараз вона в районі Черкас і Полтави. Це не тільки вітер, погода, і т.д. Це сезонний початок опалювального сезону в сільській місцевості, спалювання листя, дров, вугілля. Очевидно ця хмара, як процес накопичення викидів в атмосферу саме в Україні", – написав експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко в Facebook.

Зліва знімок зроблений позавчора, праворуч вчора. Фото: Олег Попенко / Фото: Facebook

Однак в Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що перевищення шкідливих речовин повітря в столиці на цей момент не спостерігається. А смог який утворюється над містом – сезонне явище.

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"Це температурна інверсія – коли стоїть безвітряна погода. Це нормальна ситуація для осені. За показниками в Києві все благополучно", – пояснив сайту "Сьогодні" глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Відзначимо, що в рейтингу Iqair, станом на 9:30, Київ на 27 місці за забрудненістю повітря в світі.

"Концентрація PM2.5 в повітрі до Києва зараз в 2.5 разів вище рекомендованого ВООЗ середньорічного значення якості повітря", – пишуть в повідомленні.

Природні катастрофи в Україні

В останні роки в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не особливо характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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