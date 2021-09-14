Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🍎 Презентація Apple - яким буде новий IPhone ⚽ Динамо - Бенфіка: онлайн 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

COVID-19: Київ наблизився до рекордних показників смертності за добу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 вересня, 14:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці вже 228 тис. 273 підтверджених випадки інфікування коронавірусом та 5318 летальних
Ситуація з коронавірусом в місті залишається вкрай напруженою
Ситуація з коронавірусом в місті залишається вкрай напруженою / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу від коронавірусув Києві померло 10 людей. Як повідомили "Сьогодні" в ГУ "Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України", таку кількість летальних випадків зареєстровано вперше.

Так, станом на сьогодні кількість хворих збільшилася ще на 412 людей, летальних випадків 10 (із них – сім чоловіків і три жінки).

Реклама

Читайте також:

Захворіли за добу 252 жінки і 160 чоловіків:

  • Жінки вікрм від 19 до 91 року;
  • Чоловіки вікрм від 18 до 87 років;
  • Дітей 45 (26 хлопчиків і 19 дівчаток).

Найбільше хворих у Солом'янському (63), Дарницькому (63), а також Святошинському (66) районах.

Реклама

У столиці вже 228 тис. 273 підтверджених випадки захворювання на COVID-19 та 5318 летальних.

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим у клітини людини.

Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами:

  • Реклама

    "Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

  • ефективність вакцини у придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

  • "Дельта"-варіант можена 30-100% більше передаватися, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.

Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом.

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.69

Євро (€)

31.45

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
3 332 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти