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COVID-реалії. У Києві в крематорій вишикувалася черга з катафалків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 13:17
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Черга біля крематорію сьогодні, 20 жовтня, протрималася близько двох годин
Києві зростає смертність від COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
Києві зростає смертність від COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Через напруженої ситуації з коронавірусомв Києві вишикувалася черга з катафалків до крематорію. Всі ці люди померли від COVID-19.

Про це повідомив глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради.

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Подробиці

"Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху по кількості померлих. Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків трималася близько двох годин", – заявив Михайло Радуцький.

Також глава комітету з питань здоров'я нації присоромив нардепів і співробітників апарату Верховної Ради, у яких немає протипоказань до щеплень, а вони не хочуть вакцинуватися.

Ситуація з коронавірусів в Україні

В Україні за останню добу виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусів.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (+1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

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