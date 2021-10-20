COVID-реалії. У Києві в крематорій вишикувалася черга з катафалків

Через напруженої ситуації з коронавірусомв Києві вишикувалася черга з катафалків до крематорію. Всі ці люди померли від COVID-19.
Про це повідомив глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради.
Подробиці
"Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху по кількості померлих. Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків трималася близько двох годин", – заявив Михайло Радуцький.
Також глава комітету з питань здоров'я нації присоромив нардепів і співробітників апарату Верховної Ради, у яких немає протипоказань до щеплень, а вони не хочуть вакцинуватися.
Далі по темі
Ситуація з коронавірусів в Україні
В Україні за останню добу виявлено 18 912 нових випадків інфікування коронавірусів.
Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (+1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
Раніше ми писали:
- У МОЗ пояснили, що робити вчителям, яким не можна вакцинуватися .
Моторошні відділення і вивезення тіл померлих: МОЗ показав кадри з COVID-лікарень .