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Навіть не по 10 копійок! Ми дізналися, коли у Києві перестануть продавати пластикові пакети (відео)

Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 18:55
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Вже зовсім скоро їх мають повністю прибрати з продажу у всіх магазинах
В Києві перестануть продавать пластикові пакети.
В Києві перестануть продавать пластикові пакети. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром приберуть із продажу пластикові пакети в магазинах. Це має статися вже навесні.

Коли і як відмовлятимуться від пластикових пакетів – з'ясовував кореспондент "Сьогодні".

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Для цього ми відвідали кілька супермаркетів у Києві та запитали, як відбуватиметься цей процес.

У "Форі" співробітники відмовилися давати коментар журналісту, проте не на камеру сказали, що пакети повинні повністю вивести із продажу до березня.

Водночас у "Cільпо" підтвердили таку саму інформацію.

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"З березня виходять із побуту пластикові пакети. Переходимо на кукурудзяні та з вторинної сировини", – розповіла нам співробітниця супермаркету.

Чи готові відмовитися від пакетиків

Багато киян вже звикли до того, що за пластикові пакети доводиться платити. Однак якщо їх зовсім приберуть із продажу, багато хто не буде засмучений.

"Взагалі можна прибрати пакетики. Я собі шитиму мішечки і ходитиму з мішечками", – розповіла нам літня киянка.

На запитання, чи не шкода 10 копійок платити за пакетики, жінка відповіла "а що робити?".

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Також люди все частіше відмовляються від пластику на користь еко-торби.

Яка ситуація зараз

Хоча з 1 лютого магазини зобов'язали продавати пластикові пакети не дешевше за 2 грн, у столиці їх все ще продають за символічною ціною – лише 10 копійок. Однак деякі супермаркети пропонують і більш екологічні варіанти. Наприклад, можна купити еко-торбу лише за 10 гривень замість великого пластикового пакета.

Ціни на пакети у магазинах Києва. Фото: Сьогодні

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