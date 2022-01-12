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Навіть не дозволили забрати речі. У Києві знесли гуртожиток на Метрологічній – репортаж (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 15:33
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За словами місцевих жителів, мешканці зруйнованої будівлі зараз оббивають пороги кабінетів чиновників
У столиці забудовник зніс житлову будівлю
У столиці забудовник зніс житлову будівлю / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві гуртожиток на Метрологічній повністю знесли. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", робітники за допомогою спецтехніки демонтували двоповерхову будівлю за день.

Сьогодні вранці повалили останню стіну.

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Територію, де знаходиться гуртожиток, обгородили парканом.

Будівлю знесли повністю
Будівлю знесли повністю / Фото: Сьогодні

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Хтось поставив біля нього стільчик, щоб можна було подивитись на зруйновану будівлю.

Люди просять мера зупинити рейдерство
Люди просять мера зупинити рейдерство / Фото: Сьогодні

Поряд із стільчиком плакат із закликом до мера Києва зупинити рейдерство.

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Людей нібито не пустили забрати особисті речі
Людей нібито не пустили забрати особисті речі / Фото: Сьогодні

За словами місцевих жителів, мешканці зруйнованої будівлі наразі оббивають пороги кабінетів чиновників.

"Людям навіть не дозволили забрати їхні речі з будівлі. Знесення гуртожитку розпочали, коли люди пішли на роботу. Я бачила там трьох мешканців. Учора, коли будівлю зносили, тут ходила та плакала жінка. Їй просто не було куди йти. Усі речі залишилися під руїнами", – розповів нам місцевий житель Олег.

Люди намагаються домогтися від влади справедливості
Люди намагаються домогтися від влади справедливості / Фото: Сьогодні

Що сталося

  • У Києві на Метрологічній, 1, знесли гуртожиток, де жили люди.
  • У Мережі стверджували, що там мешкали дві родини.
  • Активіст Михайло Погребиський повідомив у Facebook, що багато років людей намагалися викинути надвір – відключали їм газ, електрику, опалення, гарячу воду; найняті бандити з відомого злочинного угруповання розбивали вікна у квартирах та машинах мешканців.
  • Волонтерів просять забрати тварин, які замерзають на вулиці. Вони також залишилися без дому.
  • У поліції Голосіївського району сайту "Сьогодні" повідомили, що, за попередньою інформацією, всередині будівлі гуртожитку на Метрологічній мешканців не було

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