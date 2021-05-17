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Не знають, хто це: у Києві протестувати проти Степанова прийшли проплачені люди (фото, відео)

17 травня, 11:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Києві акція проти міністра Максима Степанова не обійшлася без інцидентів – туди прийшли проплачені "протестувальники"

У Києві почали акцію протесту "Степанов повинен піти" біля Верховної Ради України. Однак крім тих, хто дійсно там мав бути, на мітинг прийшли проплачені люди, які навіть не знають, хто такий Максим Степанов.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Організатори акції заявили, що глава МОЗ Максим Степанов припустився помилки, коли прийняв рішення вакцинувати в Україні публічних людей, а не тяжкохворих. Це, за їхніми словами, забрало багато життів. На згадку про них перед ВР поставили лампадки, на акції мали бути тільки спікери і журналісти.

Однак незабаром туди підійшли невідомі з плакатами "Степанов повинен піти" і підписом фонду "Пацієнти України".

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Виявилося, що вони зібралися за гроші і навіть не знають, чому організували акцію і що учасників там не повинно бути взагалі.

Так, під час спілкування один з "протестувальників" заявив, що нічого не знає про Максима Степанова і "просто побачив мітинг, взяв плакат і підійшов".

Потім розбірки з "учасниками акції" влаштував співзасновник фонду "Пацієнти України" Дмитро Шерембей. Він був обурений діями проплачених "учасників протесту".

"Вони взагалі не розуміють, що це акція, на якій взагалі не повинно бути людей, вони померли. Це 47 тисяч померлих. І я розумію, що люди за 200 гривень можуть продавати і такі душі. Їм взагалі плювати, що вони померли, і що свічки стоять плювати", – сказав Шерембей.

Після цього кореспондент "Сьогодні" зняв на відео, як цим людям платять за "роботу".

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, швидше за все, буде звільнений Верховною Радою. Основна причина – провал вакцинації.

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