Справа на 10 млн: у Києві пройшли обшуки в КП "ГІОЦ"

Телеком-компанія, яка отримувала гроші від комунальників, мала субпідрядника з ознаками фіктивності

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури сьогодні, 2 червня, проводять обшуки на комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

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Як повідомляє Прокуратура Києва в Telegram, заходи проводяться в рамках розслідування пособництва в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Якась приватна компанія в 2019-2020 роках надавала телекомунікаційні послуги "ГІОЦ". При цьому вказане підприємство, використовуючи засоби КП в сумі понад 10 млн грн, нібито замовляло зазначені послуги у підприємства з ознаками фіктивності.

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"За адресою КП "ГІОЦ" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України", – пишуть у відомстві.

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Нагадаємо, раніше в Києві прокуратура провела ряд обшуків в комунальних підприємствах. Перевірки пройшли в "Спецжитлофонд", "Київміськсвітло", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також в КМДА і ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці в матеріалі "Сегодня".