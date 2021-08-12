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Справа на 20 млн. Екс-голові правління "Діамантбанк" повідомили про підозру в розтраті

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
12 серпня, 12:36
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Фінустанова не стала добиватися виплати кредитного боргу позичальника, хоча сама ж і виграла суд у цій справі
Колишнє відділення "Діамантбанку" і екс-глава Олег Ходачук. Фото: колаж "Сьогодні"
Колишнє відділення "Діамантбанку" і екс-глава Олег Ходачук. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишньому голові правління "Діамантбанк" повідомили про підозру в розтраті 20 млн гривень. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram.

"Перебуваючи на посаді голови правління ПАТ "Діамантбанк", підозрюваний сприяв в ухваленні рішення і видачі кредитних коштів суб'єктам господарювання під заставу майнових прав, які, як виявилося в подальшому були фіктивними і не здатні були покрити розмір кредиту", – йдеться в повідомленні.

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Після припинення плати за кредитним договором, банк звернувся до суду про стягнення з позичальників кредиту, а також інших платежів і штрафних санкцій. Однак, отримавши позитивне рішення суду, банк відмовився від виконання судового рішення та голова правління банку ухвалила рішення про безнадійність зазначеного кредиту.

В результаті, власники підприємств-боржників уникли обов'язку повернути банку отриманий кредит та сплатити штрафні санкції за невиплату кредитних платежів у встановлений договором строк на загальну суму понад 20 млн гривень.

Наразі досудове розслідування триває.

"Діамантбанк" збанкрутував

Нагадаємо, що в червні 2017 року було розпочато процес ліквідації ПАТ "Діамантбанк" і введена тимчасова адміністрація, яка покладена на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Однією з підстав віднесення банку до неплатоспроможного і початку процедури банкрутства була нездатність банку виконувати зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

Нездатність виконувати свої зобов'язання перед кредиторами сталася внаслідок укладення угод на невигідних і ризикових умовах.

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