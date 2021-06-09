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Справа на 25 млн грн. Громаді Києва повернули землю на Трухановому острові

9 червня 2021 13:39

Денис Беспалов Денис Беспалов

Офіс генпрокурора домігся повернення Київській міській раді земельної ділянки площею 1,16 га

Землю на Труханів острові повернули громаді Києва

Землю на Труханів острові повернули громаді Києва

Завдяки прокуратурі громаді Києва повернули землю на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, представники Офісу генпрокурора у Верховному суді довели обґрунтованість позову про повернення Київській міській раді земельної ділянки площею 1,16 га.

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"Прокуратурою встановлено факт безпідставного зайняття громадською організацією цієї землі та обмеження вільного доступу громадян до неї та річки Десенка через встановлення паркану та використання будівель і споруд на ділянці без правовстановлювальних документів", – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що столична прокуратура подала позов про скасування дозволу Київради на оренду землі на Трухановому острові, де збудовані VIP-особняки.

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