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Справа на 3,3 млн. Начальнику служби безпеки КП "Київпастранс" повідомили про підозру

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 17:21
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Обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим в документах, було багато порушень
Тривають слідчі дії
Тривають слідчі дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальнику служби безпеки і надзвичайних ситуацій КП "Київпастранс" повідомили про підозру у службовій недбалості, що завдало шкоди в розмірі 3,3 млн грн, виділених на організацію охорони об'єктів критичної інфраструктури Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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"У 2019 році КП "Київпастранс" уклало з переможцем тендеру – приватною охоронною компанією – договір про надання послуг з фізичної охорони об’єктів КП "Київпастранс", зокрема станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами", – йдеться в повідомленні.

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Після чого на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти в сумі понад 4,1 млн грн.

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На місці правоохоронці провели обшуки
На місці правоохоронці провели обшуки / Фото: СБУ

Однак, обсяги і вартість охоронних послуг не відповідали заявленим в документах. Фірма не мала в штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору і привертала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об'єктах охорона була відсутня взагалі.

Тривають слідчі дії.

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Обшуки в Києві

Останнім часом в Києві практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові обшуки в столичних держструктурах.

  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему розкрадання коштів при проведенні капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року ця підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних організаціях. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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