День єднання. У Києві розгорнули найбільший прапор України (фото)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким 16 лютого 2022 року було оголошено Днем єднання

Найбільший прапор України розгорнули на НСК "Олімпійський" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на НСК "Олімпійський" до Дня єднання розгорнули найбільший у Києві український прапор завдовжки 200 метрів.

Про це пише "Сьогодні".

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Близько 1000 учасників двічі пройшли по колу вздовж поля, тримаючись за жовто-блакитний прапор, виконали гімн України та завершили флеш-моб до Дня єднання.

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День єднання

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом започаткував нове державне свято– День єднання. Він відзначатиметься щороку 16 лютого.

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість: оголосити 16 лютого 2022 р. Днем єднання", – йдеться в указі.

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