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День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)

14 травня, 20:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

40-метровий державний символ Ізраїлю прикріпили до дрону і запустили в небо над українською столицею в знак солідарності

REUTERS/Valentyn Ogirenko

REUTERS/Valentyn Ogirenko

У п'ятницю, 14 квітня, в центрі Києва помітили 40-метровий прапор Ізраїлю, він, прикріплений до дрону, пролетів над столицею.

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Про це повідомляє парк дронів Dronarium.

Виявилося, що таким чином вони вирішили привітати Ізраїль з Днем незалежності, який відзначається 14 травня.

"Ми віримо, що прапори і впевненість у своїй правоті сильніше ракет, а Незалежність сильніше обставин, які їй загрожують. Тому Ізраїль впорається, як впораємося і ми", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що саме в цей день в 1948 році була підписана Декларація про незалежність Ізраїлю. А майбутній перший прем'єр міністр незалежної країни Давид Бен-Гуріон оголосив про створення Держави Ізраїль.

Нагадаємо, що з 10 травня Ізраїль піддається ракетному обстрілу з території сектору Газа, а 13 травня в бік Ізраїлю відкрили вогонь з протилежної частини країни – з Лівану.

Більш докладно про ситуацію читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці.

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