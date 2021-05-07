День пам'яті та річниця перемоги над нацизмом у Києві: список заходів

Протягом усього місяця в столиці цим датам будуть присвячувати різні заходи

У Києві 8 травня відзначать День пам'яті і примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці пройде багато тематичних заходів. Вони допоможуть не тільки згадати історію, а й відпочити після насиченого робочого тижня.

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"Сегодня" ділиться найбільш помітними з них.

Фотовиставка "Мить історії"

На ній представлять фотороботи фотографів з різних куточків України. На ній покажуть історичні кадри пов'язані з Другою світовою війною, перемогою і ветеранами, які безпосередньо причетні до перемоги.

Коли: до 16 травня 27 вересня з 12:00 до 19:00.

Де: в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

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Київська фортеця

Виставка архівних документів

Вона приурочена до Дня пам'яті і примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Коли: з 7 до 21 травня.

Де: на веб-сайті Державного архіву Києва.

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Фото: веб-сайт Державного архіву Києва

Урочистості "Пам'ятаємо – перемагаємо"

Вони відбудуться з нагоди Дня пам'яті і примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Коли: 9 травня.

Де: на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Поминальне богослужіння

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Воно буде присвячене пам'яті загиблих, полеглих в боротьбі за звільнення України і перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. Всі бажаючі можуть зібратися на молебень за мир в Україні та захисників Вітчизни під час заходу

Коли: 9 травня.

Де: на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Фото: Facebook Національний музей історії України у Другій світовій війні

Що ще заплановано

8 травня, а День пам'яті і примирення, в парку Вічної Слави пройде Покладання квітів до Могили Невідомого Солдата

Пізніше в Музеї окупації Києва запланована зустріч з ветеранами бойових дій, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка "Пам'ятати заради майбутнього".

Покладання квітів до Могили Невідомого Солдата в 2020 році / Фото: уніан

Відзначимо, що протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проекти, акції, освітні, творчі і меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проекти, присвячені Дню пам'яті і примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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