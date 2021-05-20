День вишиванки. У Києві яскраві вбрання прикрасили навіть пам'ятники (фото)

Пам'ятник малюкам-засновникам Києва на Поштовій площі сьогодні вранці, 20 травня, знову видозмінився. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", бронзові Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали в подарунок яскраві вишиванки.

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"Сьогодні вся країна відзначає День вишиванки. І за традицією бронзові малюки теж надягли яскраві костюми", – розповів сайту "Сьогодні" Володимир Журавель, автор пам'ятника малюкам-засновникам Києва на Поштовій площі.

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Нагадаємо, традицію одягати пам'ятник на Поштовій площі в різні костюми почали журналісти "Сьогодні" в грудні 2018 року.

Цю ідею підтримав автор пам'ятника Володимир Журавель і компанія "Текстиль-Контакт", майстри якого пошили бронзовим статуям різні костюми.

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Раніше ми писали, як виглядати ефектно в вишиванках – особистий приклад Лілії Ребрик і Марії Мельник.

Нагадаємо, ми показували, як в минулому році у Львові лікарі перетворили захисні костюми в вишиванки.