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Дівчина із совою. Під Києвом з'явився барвистий мурал (фото)

7 квітня, 13:02

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Малюнок зроблений на паркані ЖК

У передмісті Києва з'явився новий мурал від київського художника Віталія Гідевана. Він намалював дівчину, яку крилом обіймає сова, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Малюнок зроблений на паркані ЖК, який є кордоном між Софіївською Борщагівкою і Вишневим.

"Мій малюнок про надію, яка є у кожного з нас, вона надає сили розфарбувати сіру буденність! Щасливе майбутнє чекає кожного, хто в нього вірить і не опускаючи рук йде за ним. Навіть якщо навкруги все сіре, а на плечах гора проблем, знаходьте сили усміхнутися собі і найріднішим", – написав на своїй сторінці в соціальних мережах Віталій Гідеван.

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Раніше художник уже намалював дівчину із совою на голові, а цього разу зобразив в обіймах сови.

"На новому малюнку є елементи графіті – букви й абстракції", – розповів сайту "Сьогодні" Віталій Гідеван.

Ще один мурал цього художника з'явився недавно в Миколаївці (Бучанський район).

Красиві маки "виросли" тут всього за п'ять годин.

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Раніше ми писали, що у Софіївській Борщагівці з'явився новий мурал – дівчина в респіраторі, прикрашеному весняними квітами.

А в центрі Львова намалювали Василя Сліпака – оперного співака й українського бійця з позивним "Міф".

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Київ малюнок мурал

Джерело: Сьогодні

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