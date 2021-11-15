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"Дистанційка" та переповнені лікарні: розповідаємо все про COVID-ситуацію у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 09:52
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У Києві зафіксовано 449 нових випадків коронавірусу за останню добу
У Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими
У Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна переживає пік захворюваності COVID-19. Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Київ у "червону зону" поширення коронавірусу ще з 1 листопада.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

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Коронавірус у Києві

Станом на ранок 15 листопада у Києві зафіксовано 449 нових випадків коронавірусу за добу. Загалом у столиці підтверджено 279 307 випадків COVID-19.

З початку епідемії у Києві:

  • одужали 239 642 особи (188 за добу)
  • померло 6 908 людей (34 за добу)

У Київській області зафіксовано 162 794 випадки COVID-19 (420 нових випадків на добу).

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З початку епідемії в області:

  • одужали 140 341 людина (237 за добу)
  • померло 3 741 людина (2 на добу)

"Червона зона"

У Київській області з 13 листопада посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила для транспорту.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками зможуть лише пасажири, які матимуть один із документів:

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  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дія якої буде підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією.

Яке покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому разі краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

Лікарні Києва переповнені

В цілому заповненість ліжок у медустановах Києва на сьогодні становить 73%.

Окремі лікарні Києва заповнені на 99% – 100%.

"85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 70%. Нагадую, що сьогодні для прийому хворих підготовлено понад 6 тис. ліжок. З них близько 90% у комунальних медустановах забезпечені киснем. Є майже 500 апаратів ШВЛ" , – сказав мер міста Віталій Кличко.

Черги до ритуальної служби

Київ знаходиться у "червоній зоні". І ситуація погіршується.

"Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати… У нас черги до ритуальної служби за довідками про смерть. І черги у крематорії" , – каже мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що у Києві черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень.

"Хтось не вірить у це і каже всілякі дурниці?! Ідіть і подивіться! Поговоріть з лікарями та родичами хворих. Головне, до чого я закликаю: дотримуйтесь правил безпеки – маски, антисептики, дистанція. Вакцинуйтесь! Не відвідуйте публічні місця без необхідності Не користуйтеся громадським транспортом, якщо немає гострої необхідності!" – зазначив мер міста.

Як працюють школи

Школи Києва переклали на дистанційне навчання через спалах COVID-19. Як розповів мер міста Віталій Кличко, на цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у тяжкому стані, так і зовсім летальні наслідки.

За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.

Коли у столиці послаблять карантин

У місті діють жорсткі обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідування ТРЦ та ресторанів. На думку експертів, карантинні обмеження діятимуть у місті й надалі.

"Поки що за карантинними заходами у Києві нічого не змінюється. Усі вони діятимуть у столиці та наступного тижня. Рівень госпіталізації у місті стабільно високий" , – повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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    Олександр Марущак

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