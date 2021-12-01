Дизайн вигадали студенти. У київських інспекторів благоустрою з'явилася уніформа – фото

Зимовий спецодяг для інспекторів презентували під час засідання колегії КМДА

Інспекторів благоустрою одягнуть в уніформу / Фото: Колаж: Сьогодні

Близько 120 столичних інспекторів благоустрою отримають формений одяг сучасного зразка, у якому вийдуть контролювати місто 1 січня.

Про це на засіданні колегії КМДА розповів директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

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За його словами, уніформа дасть можливість ідентифікувати інспектора, більш уважно ставитись до його законних вимог надати дозвільні документи щодо встановленого МАФу чи до складеного протоколу за неприбраний сніг.

"Сьогодні співробітники носять повсякденний одяг. Порушники правил благоустрою інколи не сприймають всерйоз представника влади, виникають конфлікти та суперечки. Впізнавана форма ці питання зніме. Дисциплінуватиме і самих інспекторів, які більшість робочого часу проводять на вулицях Києва – на своїх секторах" , – зазначив Тимур Ткаченко.

Хто вигадав дизайн

Дизайн нової уніформи допомогла розробити творча лабораторія Київського університету технологій та дизайну у рамках співпраці КМДА з освітніми установами, виробництво – Україна.

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Якою буде форма

Форма складається з комплекту теплого одягу із шевроном, жилета з написом "Інспекція благоустрою КМДА" та сумки для планшета. За відгуками інспектори задоволені новим одягом.

Також кожен інспектор благоустрою оснащений планшетом із доступом до інтернету. Це дозволяє створити робоче місце прямо на секторі. Інспектор оперативно опрацьовує заявки, які надходять до КБУ "Контактний центр міста Києва 1551" від громадян.

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