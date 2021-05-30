Для кожного українця у світі – свій особливий. Як вітають Київ з днем народження (відео)

У День Києва українці ділилися своїми спогадами про столицю, писали побажання і публікували відео

Сьогодні, 30 травня, у Києві відзначають день міста. Українці пишуть у Мережі свої історії про столицю та побажання.

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"Сьогодні" зібрали поздоровлення відомих людей і служб.

Одним з перших столицю привітав мер Віталій Кличко. У відеопривітання він показав місто, яке прокидається: людей, займаються спортом, дорожню техніку, що починає працювати.

"Прокинутися в місті, яке любиш! Відкривати його для себе знову і знову! Піклуватися про його красу і комфорт. Вчитися і працювати. Закохуватися і відпочивати. Щодня творити тут свою історію! Твій Київ – твоя історія!" – каже в ролику Віталій Кличко.

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Також свої привітання опублікував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що Київ – особливе місто і немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.

"Люблю тебе, старенький!", – написав він.

У МВС України в День Києва розмістили відео з красивими локаціями в місті і своїм сервісним центром.

"Перші поцілунки і кохання, музичні майданчики, перемоги, злами історії, весілля, народження дітей, карколомні кар'єри. Можна перелічувати нескінченно. Але все одно це будеш – ти! Велике місто, який чує мрії кожної маленької особистості", – написали в пресслужбі.

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П'ятий президент України Петро Порошенко розповів про свої спогади про Київ. Як він познайомився з дружиною Мариною і вночі гуляв вулицями міста.

"Не можу не згадати найромантичніше місце для нашої родини – Володимирську гірку. Ніч, коли Марина проводжала мене до армії. Плакала. І обіцяла дочекатися. Що й зробила. Київ для нас, як і для кожного українця в світі — свій особливий", – написав Порошенко.

Також з 1539-річчям української столиці привітали і представники інших стан і міст: Данії, Вірменії, Софії, Братислави, Любляни, Тирани, Бішкека.

Екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман побажав жителям столиці жити в благополуччі і безпеки.

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Депутат Ірина Геращенко також опублікувала свої привітання.

"Більшої чистоти вулиць і набережних, більшої поваги киян і гостей до тебе. Любов – це турбота. З Днем тебе, Києве!" , – написала вона в соцмережі.

Глава українського парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Київ – це "місто з багатовіковою історією, особливою архітектурою та атмосферою. Місто, яке змінюється та постійно розвивається. Місто, яке не схоже ні на одне інше у світі".

Як відомо, в останню неділю травня українська столиця відзначає день народження. Ми писали, куди можна піти в цей день.

Крім того, сьогодні через святкування у місті перекриють деякі вулиці, так що громадський транспорт змінить свої маршрути.