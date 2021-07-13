Для людей 60+. У київському центрі вакцинації з'явився препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Comirnaty від Pfizer-BioNTech будуть прищеплювати людей похилого віку. Фото: колаж "Сьогодні"
З 16 липня жителі столиці від 60 років і старше зможуть робити щеплення вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech в Центрі вакцинації проти COVID-19. Вакцина CoronaVac виробництва Sinovac також буде доступна.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Запис вже відкрита в системі HELSI.ME. Можна зареєструватися на щеплення за посиланням і прийти на строго певний час.
Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург зазначила, що крім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.
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"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку "дружать" з гаджетами", – зазначила Валентина Гінзбург.
Запис значно скорочує строк очікування, тому економить час і сили киян.
Нагадаємо, що вчора в столиці подолали рубіж 500 тис. щеплень, які були зроблені з початку прищеплювальної кампанії.
Нагадаємо, в центрах масової вакцинації будуть робити щеплення препаратом від Pfizer.
Крім того, у схваленій в Україні вакцини знайшли смертельний побічний ефект.
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