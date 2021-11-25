Для подорожей без COVID-обмежень. Киянка продавала фейкові посвідчення ОБСЄ (фото)

Шахрайка запевняла своїх клієнтів, що підробні документи даватимуть можливість поїздок за кордон без карантинних обмежень

Зловмисниця продавала підробні документи по 1500 євро. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві викрили шахрайську схему виготовлення посвідчень неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ. Документи начебто надавали можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Реклама

Подробиці

За даними слідства, на території Києва продавали посвідчення "Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ" (International Diplomatic Mission). Вони видавали її за справжню міжнародну організацію.

Учасники злочинної групи зареєстрували громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, подібною на офіційний вебсайт установи.

За 1500 євро учасники групи "зараховували" громадян України та нерезидентів до списку членів "дипломатичної місії ОБСЄ", а фактично у свої громадські організації. Після цього вони виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні.

Реклама

Для чого потрібні посвідчення

Ці документи начебто надавали можливість:

перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень,

отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном,

а також інші привілеї.

Водночас, насправді членство у цих громадських організаціях не надавало жодних переваг.

Реклама

Фото: Офіс генпрокурора

Обшуки та докази

Правоохоронці провели ряд обшуків, вилучили десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про підроблення документів (ст. 358 КК України).

Раніше ми писали: