"ДНР" та "ЛНР", ви круті!" Тіктокерка з Києва "відзначилася" роздумами про війну (відео)

У Києві тіктокерка записала кілька відео, в яких запропонувала Україні відмовитися від захоплених земель Донбасу та всім писати заповіти, бо у лютому очікується напад Росії. Крім того, вона підтримала "ДНР" та "ЛНР".
Відповідні ролики дівчина опублікувала на сторінці у TikTok.
Спалахнув скандал
Тіктокерка заявила, що "ДНР" та "ЛНР" "круті" і вона за них "руками та ногами".
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"Якщо ми не можемо протистояти та зберегти свої землі, чому ми не можемо їх просто віддати? "ДНР, ЛНР" – ви круті! Я за вас руками та ногами. Але навіщо Україні ці землі, де їх не беруть, не хочуть? Навіщо? Якщо на нас у лютому нападуть, і ми всі помремо, то треба писати заповіт", – сказала дівчина.
Українці обурені
Українці обурилися у Мережі. Вони залишили багато гнівних коментарів.
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