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"ДНР" та "ЛНР", ви круті!" Тіктокерка з Києва "відзначилася" роздумами про війну (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
1 грудня, 12:36
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Українці обурилися у Мережі. Вони залишили безліч гнівних коментарів
Дівчина з Києва спровокувала скандал через висловлювання про "ДНР" та "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"
Дівчина з Києва спровокувала скандал через висловлювання про "ДНР" та "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві тіктокерка записала кілька відео, в яких запропонувала Україні відмовитися від захоплених земель Донбасу та всім писати заповіти, бо у лютому очікується напад Росії. Крім того, вона підтримала "ДНР" та "ЛНР".

Відповідні ролики дівчина опублікувала на сторінці у TikTok.

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Спалахнув скандал

Тіктокерка заявила, що "ДНР" та "ЛНР" "круті" і вона за них "руками та ногами".

"Якщо ми не можемо протистояти та зберегти свої землі, чому ми не можемо їх просто віддати? "ДНР, ЛНР" – ви круті! Я за вас руками та ногами. Але навіщо Україні ці землі, де їх не беруть, не хочуть? Навіщо? Якщо на нас у лютому нападуть, і ми всі помремо, то треба писати заповіт", – сказала дівчина.

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Українці обурені

Українці обурилися у Мережі. Вони залишили багато гнівних коментарів.

  • "А найстрашніше, що таких в Україні багато"
  • "Аналітика, на яку ми заслуговуємо"
  • "Чекаємо на вибачення"

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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