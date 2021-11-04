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До +17 градусів! До Києва після дощових днів повернеться тепло (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 16:00
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Синоптики обіцяють перший сніг у столиці вже наприкінці місяця
Прогноз погоди у Києві на 5 листопада / Колаж "Сьогодні"
Прогноз погоди у Києві на 5 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 5 листопада, у Києві цілий день будет сонячна та тепла погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря підніметься до 17 градусів тепла. Небо буде ясним, а опадів синоптики не обіцяють. Також буде сильний вітер.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів тепла.

Прогноз погоди у столиці на 5 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди у столиці на 5 листопада. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. Через похолодання очікується і перший сніг.

Сніг з дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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