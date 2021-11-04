До +17 градусів! До Києва після дощових днів повернеться тепло (карта)

Завтра, 5 листопада, у Києві цілий день будет сонячна та тепла погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 17 градусів тепла. Небо буде ясним, а опадів синоптики не обіцяють. Також буде сильний вітер.
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів тепла.
Коли буде сніг у Києві?
Цього року перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. Через похолодання очікується і перший сніг.
Сніг з дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.
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