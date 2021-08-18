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"До параду дофарбують". На Хрещатику помітили танк, закамуфльований скотчем (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
18 серпня, 23:49
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Один із танків, які брали участь у репетиції параду до Дня Незалежності не встигли дофарбуваи і камуфляж зробили за допомогою малярської стрічки
У репетиції параду брав участь танк із малярною стрічкою у вигляді пікселів
У репетиції параду брав участь танк із малярною стрічкою у вигляді пікселів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пильні громадяни, які спостерігали за репетицією військового параду до Дня Незалежності, помітили танк, на який піксельний камуфляж був нанесений не фарбою, а малярською стрічкою.

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Відповідні фото швидко поширюються соцмережами.

Танк закамуфлювали малярною стрічкою / twitter.com/golub
Танк закамуфлювали малярною стрічкою / twitter.com/golub

"Це правда. На парад випустили танк, закамуфльований піксельної малярською стрічкою", – написав один із користувачів Twitter.

Водночас інші українці вважають, що поки рано говорити про "зраду". Оскільки в середу була тільки репетиція параду і до 24 серпня ще достатньо часу, щоб нанести нормальний камуфляж.

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"Ну давайте так, не на парад, а на репетицію. Башта вже в порядку, решту до параду дофарбують. А те, що все робиться в останній момент – це так", – з'явився коментар під постом про неправильний танк.

Танк закамуфлювали малярною стрічкою / twitter.com/golub
Танк закамуфлювали малярною стрічкою / twitter.com/golub

Тим часом офіцер Збройних сил Анатолій Штефан пожартував, що тепер російським пропагандистським ЗМІ буде що повідомити завтра в новинах – мовляв вони за звичкою "знайдуть" у пікселях на танку свастику.

У Києві в середу, 18 серпня, пройшла перша репетиція святкового параду до Дня Незалежності, через яку в столиці перекрили кілька вулиць.

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Заплановано, що в нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. 24 серпня Хрещатиком пройдуть/пролетять три колони – піша, повітряна і механізована.

Крім сьогоднішньої проведуть ще дві репетиції – 20 і 22 серпня, – під час яких з 15:30 до 1:15 буде тимчасово обмежено рух і змінено маршрути громадського транспорту.

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