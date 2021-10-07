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Будинок удови, що плаче, в Києві: що приховує одна з резиденцій президента

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
7 жовтня, 16:14
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Особняк Аршавского – будівля в Києві на вул. Лютеранська, 23, пам'ятка архітектури місцевого значення
У Києві ходять легенди про резиденцію президента
У Києві ходять легенди про резиденцію президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найвідоміших пам'яток архітектури столиці – Будинок удови, що плаче, також відомий як Особняк Аршавского. Він приваблює туристів і місцевих жителів, оскільки оповитий містикою і легендами.

Про це повідомляє 44.ua.

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У будинку, побудованому в 1908 році, були квартири по 10 кімнат на кожному поверсі, приміщення для авто, кімнати для прислуги, холодильні, пральні, винний льох. Сад мав площу 125 кв. метрів.

Як виглядав Особняк Аршавского. Фото: 44.ua

Легенда про вдову, що плаче

У 1913 році особняк у Аршавского купив київський купець 1-ї гільдії Товій Апштейн. У нього була дружина Груня, з якою і пов'язують сумну легенду. Відомо, що купець помер у 1917 році, і його вдова ще два роки жила в цьому будинку, разом з сім'єю одного з синів.

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Згідно з легендою, Товій помер від хвороби, і Груня дуже довго була в жалобі. Вона стояла біля вікна і постійно плакала. А в якийсь момент слуги стали помічати, що вона розмовляє з покійним чоловіком.

Фото: 44.ua

Це тривало довго, а виглядало настільки реалістично, що свідки і самі вірили, що Товій відповідає їй. Груня пережила свого чоловіка на 5 років. За легендою, вона заповідала встановити на будинку її обличчя. Кам'яний маскарон дійсно виглядає сумно, а очі в нього зроблені так, що коли йде дощ, вдова дійсно плаче.

Багато хто стверджує, що навіть зараз можна почути шепіт Груні і Товія, якщо підійти впритул до будинку. Наскільки легенда правдива – невідомо, адже конкретних підтверджень цієї версії немає.

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Що зараз з цим будинком

Коли Україна стала незалежною, будинок став однією з київських резиденцій президента. Це найменша в Києві резиденція. Відомо, що в будинку зупинялися Кондоліза Райс, Мадлен Олбрайт, президент Бразилії, принц Андорри, і інші. Жив в цьому будинку під час візитів до Києва і Володимир Путін.

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