Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Будинок зі зміями". На Великій Житомирській у Києві розпочалася велика реставрація (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 листопада, 15:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У процесі реставрації аварійну будівлю планують не просто відремонтувати, а й повернути втрачені декоративні елементи
У столиці відбувається реконструкція "Дома зі зміями"
У столиці відбувається реконструкція "Дома зі зміями" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочалася реконструкція "Будинки зі зміями" – на ньому почали демонтувати пізнішу прибудову. Також у процесі хочуть повернути втрачені декоративні елементи.

Про це повідомляє Kyiv Arsenal у Facebook .

Реклама

Прибутковий будинок Софії Чоколової, відомий як "Будинок зі зміями та каштанами" на вулиці Велика Житомирська, 32, почали реставрувати.

"У декого початок реставрації викликав нерозуміння а відчуття "зради", адже робітники почали зносити цілий поверх у будинку. Проте, як виявилося, проєктом передбачається демонтаж поверху, побудованого у 1945 році, через який знищили аттики – стінки, що влаштовуються над карнизом і які прикрашені рельєфними композиціями", – пишуть у Мережі.

Місце реставрації обнесли парканом
Місце реставрації обнесли парканом / Фото: Сьогодні

Реклама

Крім того, у процесі реставрації аварійну будівлю планують не просто відремонтувати, а повернути втрачені декоративні елементи.

"Будинок зі зміями і каштанами" також відрізняється своєю декоративністю – велика кількість ліпнини у формі плазунів і рослинних елементів прикрашають фасад, надають йому певної асиметричності", – додають у повідомленні.

Пам'ятник архітектури повернуть у колишній стан
Пам'ятник архітектури повернуть у колишній стан / Фото: Kyiv Arsenal

Реклама

Реставратори вирішили повернути пам'ятник у початковий стан.

Історія "Будинку зі зміями"

Будівля має статус пам'ятника архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Будинок із зміями збудували на початку ХХ ст. у стилі модерну за проєктом архітектора Ігнатія Ледоховського. Він вважається одним із засновників школи модерну у Києві. Також він автор низки столичних будівель – клініки Маковського на вулиці Олеся Гончара, прибуткового будинку лікаря Трофімова на Назарівській вулиці тощо.

На місці працює також будівельний кран
На місці працює також будівельний кран / Фото: Сьогодні

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 245

захворіло за тиждень в Києві

+1%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

25 листопада 1991. Центральному республіканському ботанічному саду присвоєно ім’я академіка Академії наук України Миколи Гришка…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.93

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

30.17

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти