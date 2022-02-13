Дістаємо сонцезахисні окуляри! В Київ 14 лютого прийде справжня весняна погода – прогноз

Вдень в столиці очікується потепління, жодних опадів не буде

В Києві очікується потепління. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Києві завтра, 14 лютого, очікується теплою та сонячною. Температура повітря прогріється до +6 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram.

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За її прогнозом, найближчої ночі температура повітря опуститься до -3-5 градусів морозу. Однак день у столиці "буде сприятливим для розквітлих, сердечками та букетиками, вулиць" – передбачається +4+6 градусів.

"Киянам завтра можна кинути в торбу чи автомобіль призабутий атрибут – темні окуляри, бо очікується ясна сонячна погода", – розповіла Діденко.

У Києві розквітли перші проліски

У Києві на Відрадному масиві розцвіли проліски. Як розповідають місцеві жителі, квіти вони посадили кілька років тому.

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За словами людей, проліски добре розрослися на вулиці Академіка Стражеска, адже галявина знаходиться в тіні між панельними будинками. Тому тут для цих квітів є сприятливі умови для росту.

Зазначається, що на галявині розцвіли звичайні проліски, які є червонокнижними. Тут виросло кілька сотень невеликих кущів.

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