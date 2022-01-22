Діставайте санчата! Київ засипає снігом, у транспорті стався збій (відео)

Сніговий покрив вже гарно накрив землю

Снігову погоду передавали на всі вихідні у місті / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ 22 січня знову засипає снігом. Небо в основному хмарно, температура на позначці -2 градуси нижче за нуль. У місті через негоду стався збій транспорту. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", опади зафіксували у центрі міста.

На відео видно, що йде густий та лопатий сніг.

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Також лівий берег огорнула снігова завірюха. Очевидці поділяються на відео.

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Збій транспорту

Затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 на Майдані Незалежності з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

на Майдані Незалежності з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства. Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського,9 через ДТП. На місце викликано поліцію.

на вул. Липковського,9 через ДТП. На місце викликано поліцію. Затримується рух тролейбусів № 24, 25, 26, 28 на пр. Свободи, 28 через ДТП. На місце викликано поліцію.

на пр. Свободи, 28 через ДТП. На місце викликано поліцію. Затримується рух тролейбусів № 41 по вул. Жмеринська- вул. Героїв Космосу з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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