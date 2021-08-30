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Довбишу з "Нацкорпусу" обрали запобіжний захід

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
30 серпня, 16:19
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Двох ветеранів АТО затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня
Зліва на фото Олег Довбиш, а праворуч Дмитро Кухарчук. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва на фото Олег Довбиш, а праворуч Дмитро Кухарчук. Фото: колаж "Сьогодні"

До ветерана АТО Олега Довбиша застосували запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Крім того, Дмитро Кухарчук, другий підозрюваний у хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня, який порізав собі вени сьогодні, 30 серпня, повернувся після наданої медичної допомоги. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Передісторія

Раніше в Нацполіції повідомили, що двох жителів Черкаської області затримали за підозрою в хуліганських діях на акції біля Офісу президента 14 серпня, а суд нібито призначив їм "запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" – Дмитру Кухарчуку і Олегу Довбишу.

Пізніше виявилося, що "арештованим" ветеранам тільки вручили підозри і призначили допит на 30 серпня в Києві.

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Раніше глава МВС України Денис Монастирський подякував правоохоронцям і медикам, які забезпечували правопорядок і надавали допомогу під час акції протесту "Нацкорпусу" біля ОПУ, і заявив, що всіх винних у насильстві покарають.

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