Дружби більше немає. Пам'ятний знак на честь Москви і Києва хочуть демонтувати

Рішення отримало схвалення депутатської комісії, але за демонтаж повинні проголосувати на сесії Київради

Пам'ятник на честь "дружби" Києва і Москви. Фото: Obozrevatel

У Києві планують демонтувати пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви. Пам'ятник був встановлений в 2001 році. Він розташований в сквері на Теремках в районі вул. Вільямса та маршала Якубовського.

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Як пояснили сайту "Сьогодні" в Київраді, рішення про демонтаж пам'ятного знака було прийнято вчора на засіданні комісії з питань власності.

"Ніякої дружби з Росією немає, так як Україна – вона ворог. І рішення комісії з питань власності ще раз підкреслює нашу стійку позицію в цій темі", – розповів нам Олег Левченко, депутат Київради від фракції "Європейська солідарність".

Варто відзначити, що дане рішення отримало схвалення депутатської комісії, але за демонтаж повинні проголосувати на одній з найближчих сесій Київради.

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Відзначимо, що з 2015 року цей пам'ятний знак стоїть розмальований в кольори національного прапора України. Місцеві жителі вимагали прибрати цей знак ще тоді, але у влади Голосіївського району не вистачило для цього повноважень.

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Раніше ми писали, що пам'ятник Шевченку в Копенгагені розмалювали в прапор Росії. Посольство України в Данії подякувало комунальні служби, які оперативно відмили бюст.