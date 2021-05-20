Двері в Офіс президента планують встановити напередодні нового протесту (фото)

У суботу, 22 травня, під стінами Офісу президента прихильники Сергія Стерненко обіцяють зібратися на новий протест під назвою "Покажіть нам справедливість". На ньому вони планують висловити своє невдоволення проходять судами. Як виявилося, так співпало, що якраз напередодні цього мітингу в Офісі президента планують встановити відремонтовані двері.

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Нагадаємо, всі ці два місяці центральний вхід в будівлю був закритий листами ДСП, тому як двері після масштабного березневого погрому знаходилися в ремонті.

Як роз'яснили "Сьогодні" в ОП, встановити раніше не дозволяла погода.

"Плануємо розпочати завтра", – повідомили нам в ОП.

При цьому не виключили, що на установку може знадобитися близько 2-3 найближчих днів.

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Як ми з'ясували, підозрюваний в погромі дверей, Владислав Стафійчук, хотів би потрапити на суботній мітинг. Але це у нього навряд чи вийде, тому як раніше суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

"Мені відомо, що слідчі направили клопотання про продовження досудового розслідування. Як причину вказали те, що у них не було достатньо часу для збору доказів. Будуть продовжувати строк розслідування", – розповів нам Стафійчук.

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При цьому Стафійчук конкретно не відповідає на питання він або чи не він розбивав скло в дверях. Раніше Стафійчук нам говорив, що кожен зможе зробити висновок сам, переглянувши трансляцію протесту від 20 березня.

У Києві 20 березня під будівлею Офісу президента на Банковій пройшла акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненко в день його народження. Прихильники влаштували мітинг, перетворився потім в маленький погром. Збиток, нанесений протестувальниками під час протестної акції на Банковій, оцінили у два мільйони гривень. Однак двері поки так і не замінили.

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Раніше ми писали, що в Києві на мітинг проти вакцинації COVID-19 прийшло 14 чоловік.