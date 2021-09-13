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Подвійна веселка з'явилася над Києвом (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 19:37
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Користувачі Мережі почали ділиться яскравими фотографіями незвичайного явища
Городяни показали яскраві фото веселки
Городяни показали яскраві фото веселки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві після дощу 13 вересня в небі з'явилася подвійна веселка. У деяких районах столиці вона була яскраво-виражена. Знімки незвичайного явища опублікували в соцмережах.

"У нас ось така гарненька повна подвійна веселка. А у вас?", – пише Наталія Вишневська в Facebook.

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Подвійна веселка вже не перший раз з'явилася в столиці в цьому році. Фото: Наталя Вишневська/Facebook
Подвійна веселка вже не перший раз з'явилася в столиці в цьому році. Фото: Наталя Вишневська/Facebook

Веселка на Куренівці
Веселка на Куренівці / Фото: Сьогодні

Веселка на Пейзажній алеї
Веселка на Пейзажній алеї / Фото: Сьогодні

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Веселка над Дніпром. Фото: Зорян Шкіряк/Facebook
Веселка над Дніпром. Фото: Зорян Шкіряк/Facebook

Як з'являється подвійна веселка

Нагадаємо, веселка – атмосферне, оптичне і метеорологічне явище, що спостерігається при освітленні яскравим джерелом світла безлічі водяних крапель. Подвійна веселка утворюється світлом, відбитим в краплях два рази. Як правило, в ній перевернуть звичний порядок кольорів – зовні знаходиться фіолетовий, а всередині червоний.

Раніше по веселці люди також визначали, якою буде погода найближчим часом. Якщо веселка з'явилася в морозний і сонячний день, значить в найближчі кілька тижнів варто очікувати дуже сильних морозів. Якщо веселка з'явилася на небі в похмурий, похмурий день, то це прикмета, що насуваються снігові заметілі і бурани. Якщо у веселці переважав червоний колір, значить потрібно було чекати вітряних днів.

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