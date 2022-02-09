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У Києві подорожчають обіди у школах? Ми дізналися, чого чекати у районах міста

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Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 11:45
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Сайт "Сьогодні" дізнався, як відрізняється ціна за шкільні сніданки та обіди в різних районах столиці та чи дорожчатиме їжа для учнів
З 1 січня у школах запровадили нове меню
З 1 січня у школах запровадили нове меню / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року у всіх українських школах запроваджено нове меню для дітей. Нині ціна обіду становить у середньому по місту близько 30 гривень, але вона може підвищитись, якщо подорожчають харчі.

Сайт "Сьогодні" продовжує відстежувати тему шкільних обідів і поцікавився у районних управліннях освіти, чи подорожчає харчування цього року.

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Школи Печерська

У Печерській РДА нам повідомили, що організацію харчування у школах району веде ТОВ "Контракт продрезерв 5". Ціна обіду становить близько 30 гривень.

"Вартість одноразового гарячого харчування (сніданку) для учнів 1-4 класів становить 27 гривень 97 копійок. Вартість одноразового гарячого харчування (обіду) для учнів 5-11 класів – 33 гривні 44 копійки", – відповідають на запит сайту "Сьогодні" у Печерській РДА.

Там доповнюють, що вартість харчування у 2022 році залежатиме від результатів тендерних закупівель.

Дарницький район

У Дарницькій РДА "Сьогодні" повідомили, що харчування у школах району організовано за чотиритижневим сезонним меню, яке погоджено з Головним управлінням Держпродспоживслужби Києва.

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"Вартість харчування для учнів 1-4 класів наразі становить 31 гривню 90 копійок, а для учнів 5-11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок. Вартість харчування у школах району надалі залежатиме від результатів тендерних закупівель", – повідомили у Дарницькій РДА.

Святошин

У Святошинському районі шкільним харчуванням відають дві організації. Відповідно до договору між управлінням освіти та КП "Промінь", ціна безплатного сніданку для учнів 1-4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5-11 класів пільгових категорій – 37 гривень 90 копійок.

Також укладено договір з ТОВ "Понтем.уа" про закупівлі послуг за бюджетні кошти. Вартість безплатного сніданку для учнів 1-4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 35 гривень 95 копійок.

"Організація харчування у школах району за новими цінами проводитиметься після тендерних процедур та підписання договорів між представниками управління освіти Святошинського району та підприємствами, які надають послуги з організації харчування", – повідомили в РДА.

Оболонський район

В Оболонській РДА нам повідомили, що вартість харчування у школах району така:

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  • сніданки для учнів 1-4 класів – 32 гривні;
  • обіди для учнів 5-11 класів – 38 гривень.

"У разі збільшення цін на харчові продукти та інших витрат вартість харчування теж може збільшитися" – така відповідь Оболонської РДА.

Троєщина

В управлінні освіти Деснянського району розповіли, що у школах запроваджено мультипрофільне харчування.

Усі школи району, на відміну від інших у місті, є окремими юридичними особами з правом самостійного ведення фінансово-господарської діяльності. Тобто вони самі проводять закупівлю послуг з організації харчування, і вартість середнього сніданку та обіду в кожному закладі різна.

Ціна не може перевищувати 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю послуг з організації харчування.

"Нині уповноважені особи здійснюють організаційно-правові заходи щодо своєчасного проведення процедури закупівлі послуг з організації харчування школярів на 2022 рік", – відповіли в управлінні освіти Деснянського району.

Солом'янський район

В управлінні освіти Солом'янського району розповіли, що гаряче харчування у школах організує комунальне підприємство "Школярик".

Згідно з договором, ціна однієї порції гарячого харчування така:

  • сніданок – 15 гривень 79 копійок;
  • обід – 21 гривня 15 копійок.

У меню:

  • свіжі овочі та фрукти;
  • квашені овочі та сухофрукти;
  • різноманітні крупи;
  • макарони;
  • бобові.

З продуктів є куряче філе, свіжоморожена риба, молочна продукція, соки.

В управлінні запевняють, що учні отримують збалансоване та повноцінне харчування. Наразі проходять процедури закупівлі послуг з організації харчування в школах.

"Планова вартість одного сніданку становить 34 гривні, а планова вартість одного обіду – 41 гривня", – повідомляють в управлінні освіти Солом'янського району.

Поділ

У КП "Шкільне харчування" Подільського району нам повідомили, що обіди у школах району коштують 35-40 гривень.

"35 гривень – без першої страви, 40 гривень – з першою. У меню: перша страва, салат, гарнір, основна страва та напої. Подорожчання обідів до кінця навчального року не планується", – повідомила нам директорка КП "Шкільне харчування" Подільського району Лариса Панькова.

Дніпровський район

Вартість одноразового харчування (сніданків) у школах Дніпровського району така: для учнів 1-4 класів – 31 гривня 40 копійок, для учнів 5-11 класів – 37 гривень 90 копійок.

"27 січня ми оголосили закупівлю послуг з організації харчування у середніх школах району. Очікувана вартість: 32 гривні – гаряче харчування для учнів 1-4 класів, 38 гривень – гаряче харчування для учнів 5-11 класів", – зазначають у Дніпровській РДА.

Голосіїв

У Голосіївському районі уточнили, що у 2020/21 навчальному році вартість харчування для учнів 1-4 класів становила 19 гривень 70 копійок, а для учнів 5-11 класів – 23 гривні 99 копійок.

"У 2021/22 навчальному році вартість сніданку для школярів становить: для учнів 1-4 класів – 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень", – повідомили сайту "Сьогодні" у Голосіївській РДА.

Шевченківський район

Ціна одноразового гарячого харчування у школах району для учнів 1-4 класів становить 32 гривні, а для учнів 5-11 класів – 38 гривень.

"Вартість шкільного обіду у 2022 році буде залежати від результатів тендерної закупівлі цієї послуги", – зазначають в управлінні освіти Шевченківської РДА.

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