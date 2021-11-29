Її вірші у всіх бібліотеках Франції! Київська школярка перемогла у літературному конкурсі у Парижі

Вірші київської школярки тепер будуть у кожній французькій бібліотеці

Дівчина з України перемогла у престижному літературному конкурсі / Фото: Колаж: Сьогодні

У всесвітньому поетичному конкурсі "Poésie en liberté" 15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна та її твір Le Caricaturiste завоювали Deuxième Prix, повідомляє "Сьогодні".

Цей престижний літературний конкурс проводиться з 1998 року серед франкомовних навчальних закладів світу Міністерством освіти Франції та мерією Парижа.

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Анна-Марія та Посол Вадим Омельченко під час прийому у Посольстві України у Франції / Фото: Сьогодні

До складу журі входять зірки літератури та мистецтва Франції. Наприклад, поети Жан-Марі Мюллер та Маттіас Вінсенот, всесвітньо відомий дослідник символізму П'єр Брюнель, співачка, переможниця Євробачення Ізабель Обре, актриси Майра Шмітт, Анн-Софі Солдаїні.

З директором "Poésie en liberté", поетом Маттіасом Вінсенотом / Фото: Сьогодні

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Призи переможцям конкурсу традиційно вручає мер п'ятого округу столиці Франції в урочистій залі засідання Пантеону.

"Для мене честь принести Україні та столичному ліцею імені Ганни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці у цьому конкурсі не перемагали", – зауважила Анна-Марія Баландіна під час зустрічі з послом України у Франції Вадимом Омельченком.

Традиційно за результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка із віршами переможців, яку отримують усі без винятку бібліотеки Франції.

Дитяче Євробачення 2021: хто представить Україну

Олена Усенка стала переможницею Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2021". Її визначили під час фіналу у форматі телевізійного концерту 24 жовтня. Долю фіналістів вирішували професійне журі та глядачі за допомогою онлайн-голосування.

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Від журі Олена отримала 52 бали, глядачі поставили їй 11. Із загальною сумою 63 бали вона випередила решту учасників та здобула перемогу.

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