Екологічна загроза: у Києві хочуть обмежити запуск повітряних куль у небо

У Києві пропонують заборонити запускати повітряні кулі у небо. Адже насправді вони нібито загрожують навколишньому середовищу.
Про це йдеться у петиції на сайті КМДА.
Чому кулі небезпечні
"Коли ми відпускаємо гелеву кульку або зв'язку куль (що ще гірше) у небо, то повинні розуміти, що вони не відлітають у космос, якийсь час куля летить повітрям, а потім осідає на землю, на гілки дерев, у водойму, або ще гірше у річку, море, океан", – пише автор петиції Галина Мерецька.
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За її словами, гелієва кулька може бути в повітрі до 14 годин і пролетіти за цей час десятки кілометрів.
"А далі яскравий колір приверне увагу тварини, птиці, черепахи, які переплутають кульку з їжею, проковтнуть і помруть з голоду, ставши заручниками заблокованого стравоходу. Ще гірша ситуація, коли кулька потрапляє у воду: залишки повітряних куль, що потрапили до водойму схожі на медуз та інших морських створінь, через що їх споживають у їжу великі морські тварини (наприклад кити) і гинуть", – додає вона.
Які цілі у петиції
Петиція автора має кілька цілей:
- заборонити на адміністративному рівні запускати гелієві кульки або інші предмети з латексу в небо;
- запровадити обов'язковий урок екології у школі та в дитячих садках, та розповідати про наслідки запусків кульок не лише дітям, а й їхнім батькам.