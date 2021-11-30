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Експрес у Бориспіль перевіз майже 2 млн пасажирів за три роки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
30 листопада, 21:10
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Відстань від Центрального залізничого вокзалу до аеропорту експрес долає менш ніж за 50 хвилин, роблячи дві зупинки
Три роки із запуску Kyiv Boryspil Express. Фото: колаж "Сьогодні"
Три роки із запуску Kyiv Boryspil Express. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 30 листопада, виповнюється три роки з початку курсу Kyiv Boryspil Express. За цей період швидкісний експрес Київ-Пасажирський – Бориспіль-Аеропорт перевіз майже 2 млн пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Подробиці

Зручне залізничне сполучення Центрального залізничного вокзалу Києва з Міжнародним аеропортом "Бориспіль" в цьому році обрало понад 600 тис. пасажирів. Відстань від Центрального залізного вокзалу до аеропорту експрес долає менш ніж за 50 хвилин, роблячи дві зупинки.

Залізничне сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль" Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Наразі експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 23 рейси туди та зворотно. Вартість квитка – 80 грн.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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