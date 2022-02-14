"Якщо любиш – піди!" Студенти влаштували під ОП "романтичну" акцію проти Шкарлета (фото)

В Києві 14 лютого студенти вийшли на масштабну акцію протесту до будівлі Офісу президента України. Вони вимагають звільнити Сергія Шкарлета з посади міністра освіти.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Минулого разу, 4 лютого, студенти прийшли під стіни Кабміну. Тоді вони зустрілися з прем'єр-міністром, який запевнив їх у підтримці.
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Студенти пообіцяли, що протести відновляться, якщо їхні умови не виконають.
Протест 14 лютого
Сьогоднішню акцію присвятили Сергію Шкарлету та назвали "Якщо любиш – піди!". Станом на 10:00 біля будівлі Офісу президента зібралося близько 500 людей, однак їхня кількість збільшується.
В акції беруть участь не лише студенти Києво-Могилянської академії, але і Київського політехнічного інституту та Національного авіаційного університету.
Учасники протесту принесли плакати, багато з яких приурочені сьогоднішньому святу – Дню закоханих. На цих плакатах написи "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "З Днем Шкарлетина", "Тобі пасує твоя відставка", "Любов зла, полюбиш і... А ми не полюбимо", "Ти міг вкрасти серце, а вкрав дисертацію", "All you need is відставка Шкарлета".
Протест студентів 14 лютого. Фото: Сьогодні
Студенти вимагають призначити замість Шкарлета компетентного фахівця з бездоганною репутацією в академічній спільноті. Чинного міністра звинувачують у плагіаті у його наукових роботах, а також в перевищенні своїх повноважень після того, як він не визнав вибори президента Києво-Могилянської академії.
Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії
- 27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.
- Після того як Сергій Квіт переміг, стало відомо, що під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори.
- Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням міністраосвіти. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена Студенти звинуватили Шкарлета в перевищенні повноважень.
- Після цього під стінами Кабміну 4 лютого відбулася масштабна акція студентів. Вони вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.
- Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".
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