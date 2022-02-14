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"Якщо любиш – піди!" Студенти влаштували під ОП "романтичну" акцію проти Шкарлета (фото)

Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 11:21
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Учасники протесту зібрали свої вимоги до міністра освіти на плакатах-валентинках
В Києві пройшла акція за відставку Шкарлета.
В Києві пройшла акція за відставку Шкарлета. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 14 лютого студенти вийшли на масштабну акцію протесту до будівлі Офісу президента України. Вони вимагають звільнити Сергія Шкарлета з посади міністра освіти.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Минулого разу, 4 лютого, студенти прийшли під стіни Кабміну. Тоді вони зустрілися з прем'єр-міністром, який запевнив їх у підтримці.

Студенти пообіцяли, що протести відновляться, якщо їхні умови не виконають.

Протест 14 лютого

Сьогоднішню акцію присвятили Сергію Шкарлету та назвали "Якщо любиш – піди!". Станом на 10:00 біля будівлі Офісу президента зібралося близько 500 людей, однак їхня кількість збільшується.

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В акції беруть участь не лише студенти Києво-Могилянської академії, але і Київського політехнічного інституту та Національного авіаційного університету.

Учасники протесту принесли плакати, багато з яких приурочені сьогоднішньому святу – Дню закоханих. На цих плакатах написи "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "З Днем Шкарлетина", "Тобі пасує твоя відставка", "Любов зла, полюбиш і... А ми не полюбимо", "Ти міг вкрасти серце, а вкрав дисертацію", "All you need is відставка Шкарлета".

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Протест студентів 14 лютого. Фото: Сьогодні

Студенти вимагають призначити замість Шкарлета компетентного фахівця з бездоганною репутацією в академічній спільноті. Чинного міністра звинувачують у плагіаті у його наукових роботах, а також в перевищенні своїх повноважень після того, як він не визнав вибори президента Києво-Могилянської академії.

Що відомо про ситуацію у Києво-Могилянській академії

  • 27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися Сергій Квіт та Олександра Гуменна.
  • Після того як Сергій Квіт переміг, стало відомо, що під час виборів зафіксували порушення. Невідомі вкрали скриньку для голосувань. Через це міністерство освіти призначило повторні вибори.
  • Студенти Києво-Могилянської академії не погодилися з рішенням міністраосвіти. Вони стверджують, що скринька для голосування, яку вкрали, не була пошкоджена Студенти звинуватили Шкарлета в перевищенні повноважень.
  • Після цього під стінами Кабміну 4 лютого відбулася масштабна акція студентів. Вони вимагали відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України.
  • Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборівпрезидента Києво-Могилянської академії. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".

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14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
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