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Якщо завтра війна: які бомбосховища у Києві найнадійніші та де їх знайти

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 13:45
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У центрі міста укриття знайти просто – треба рухатися у бік метрополітену
Куди робити киянам у разі НС
Куди робити киянам у разі НС / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці розпочали перевіряти бомбосховища на тлі напруженої ситуації на кордонах України останнім часом. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися, куди краще "сховатись" звичайному городянину під час НС.

Які укриття найнадійніші

Експерти запевняють, що все залежить від ситуації, що станеться.

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"Ми говоримо, що об'єкти подвійного використання використовуються від засобів ураження. Це можуть бути прямі бойові дії, це може бути бомбардування, це може бути артилерійський обстріл, що завгодно. Те, з чим стикалися міста на сході нашої держави", – каже директор департаменту муніципальної. безпеки КМДА Роман Ткачук.

Куди краще бігти у разі НС

За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, найголовніше під час надзвичайної ситуації швидше знайти будь-яке укриття, яке знаходиться поряд.

"Я раджу максимально швидко знаходити укриття, а яке буде укриття біля вас – метрополітен чи підземний перехід – це залежатиме від ситуації, де ви знаходитесь", – додає Роман Ткачук.

Чи актуальні укриття, які є зараз у столиці

Як каже Роман Ткачук, останнє сховище у столиці було збудовано у 1986 році.

"Ці сховища були актуальними, коли велася холодна війна, коли була у нас ядерна загроза, коли було протистояння радянського союзу", – сказав він.

Кількість укриттів у Києві

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

Нагадаємо, що у 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила картку, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

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