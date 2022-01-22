Є постраждалі: на Київщині п'яний водій влаштував ДТП

На місце події оперативно прибули поліцейські, які розбиралися в тому, що трапилося

Аварія сталася сьогодні, 22 січня / Колаж "Сьогодні"

На автодорозі Київ – Суми у Київській області сьогодні, 22 січня, п'яний водій влаштував ДТПз постраждалими.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Що відомо

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автомобілем Skoda Octavia.

В аварії постраждали 68-річна та 25-річна пасажирки двох автомобілів, а також 67-річний водій Skoda Octavia. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Винуватець був п'яний?

У водія автомобіля Kia Cerato, який виїхав на зустрічну смугу, виявили 2,0 проміле алкоголю у крові.

На місці події працювали працівники групи з реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

Під Харковом п'яний водій влетів у магазин

У селищі Васищеве Харківської області водій Hyundai влетів у магазин. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Як стало відомо, п'яний чоловік на автомобілі Hyundai протаранив магазин наскрізь, а після цього проїхав ще 20 метрів, доки не врізався у дерево.

На місце події оперативно прибула поліція. Як виявилось, авто не належить чоловікові.

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