Є загроза? Кличко розпочинає підготовку до оборони Києва з резервістами

Він закликав пройти підготовку всіх чиновників країни хоча б на 8-му році війни

Віталій Кличко також закликав західних союзників підтримати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко на фоні конфлікту з Міноборони заявив, що розпочинає тренування з українськими резервістами.

Про це він сказав у коментарі виданню The Daily Telegraph.

Реклама

Він сказав, що така підготовка необхідна всім чиновникам країни, яка перебуває у стані війни майже вісім років.

"Багато хто з нас служили в армії, але ці навички потрібно відновлювати", – зазначив Кличко.

Він також закликав західних союзників зустріти агресію РФ силою. Водночас він охарактеризував президента Росії Володимира Путіна як "гангрену", яка вразила Європу.

Кличко та оборона Києва

27 грудня мер Києва Віталій Кличко провів нараду з безпеки та територіальної оборони столиці. Він заявив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв подій та що система тероборони міста має бути розгорнута найближчим часом.

Реклама

Кличко також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

Реакція Міноборони

Там розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони", і звинуватили мера в піарі на цій темі.

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони та мають діяти в межах своїх компетенцій", – сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Реклама

Раніше ми писали: