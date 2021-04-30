Природний локдаун та індійський штам – що чекає на Київ на травневі свята

Більшість киян раді послабленню карантину, але є й критики рішення влади. Адже на Великдень віруючі підуть до храмів, а це значить, що нова хвиля захворюваності – не за горами

Вже в травні Київ вийде з "червоної зони" карантину – в звичайному режимі запрацює метро і відкриються навчальні заклади. В період травневих свят в столиці діятиме так званий "природний локдаун".

Зі зняттям обмежень варто було почекати?

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Більшість киян раді послабленню карантину, але є й критики рішення влади. Адже на Великдень віруючі підуть до храмів, а це значить, що нова хвиля захворюваності – не за горами.

При цьому глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що карантинні обмеження зняті не передчасно. За його словами, влада буде спостерігати за ситуацією і проводити контроль в критичних точках міста.

"З 1 по 10 травня ми будемо спостерігати природне зниження мобільності населення в Києві. Городяни просто на ці дні поїдуть з міста. Так уже історично склалося, що в цей період в Києві активність населення зменшується в два рази. Тобто ми будемо спостерігати "природний локдаун". Нам його навіть не доведеться впроваджувати офіційно. Будемо спостерігати за ситуацією і проводити контроль в критичних точках міста з виїздом на місце мобільних груп", – розповів він сайту "Сьогодні".

Києву загрожує індійський штам коронавірусу?

Рубан впевнений, що нової хвилі захворювання через великодні свята в столиці не відбудеться.

"Ми проаналізували ситуацію щодо міських храмів, куди люди підуть на службу. Заходи безпеки будуть посилені. У святкові дні там проведуть всі необхідні протиепідемічні заходи, навіть попри те, що буде велика кількість людей", – каже чиновник.

Втім, він не виключає різкий підйом захворюваності з іншої причини – через повернення українців з відпусток.

"Проблемне питання – це повернення людей з відпусток. А саме з Туреччини і Азіатських країн, де зараз максимально циркулює індійський штам вірусу. Якщо його провезуть в Київ, то ми дійсно будемо фіксувати різкий підйом захворюваності, але це станеться в кінці травня або на початку літа", – додав Рубан.

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Як повідомлялося раніше, в лісах Xepcoнской області заборонили збиратися на пікнікина травневі свята.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну– МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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