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Це треба побачити! Астронавт сфотографував Київ з космосу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
12 жовтня, 01:10
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На знімках можна побачити багато знайомих для киян об'єктів
Астронавт Тома Песке сфотографував Київ з космосу/Колаж: Сьогодні
Астронавт Тома Песке сфотографував Київ з космосу/Колаж: Сьогодні

Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Тома Песке зробив вражаючі знімки з Міжнародної космічної станції, де нещодавно виростили перець чилі. На цей раз він сфотографував столицю України — Київ.

Знімки астронавт опублікував на своїй сторінці в Twitter.

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Київ з висоти

Міжнародна космічна станція розташована на висоті 408 кілометрів.

"Київ і прекрасні вихори річки вгору за течією", — прокоментував знімки Тома Песке.

На знімках гігантські об'єкти дуже маленькі з такої висоти/Фото: twitter.com/Thom_astro
На знімках гігантські об'єкти дуже маленькі з такої висоти/Фото: twitter.com/Thom_astro

Астронавт й раніше фотографував Київ/Фото: twitter.com/Thom_astro
Астронавт й раніше фотографував Київ/Фото: twitter.com/Thom_astro

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Знімки були зроблені на великій висоті/Фото: twitter.com/Thom_astro
Знімки були зроблені на великій висоті/Фото: twitter.com/Thom_astro

Астронавт згадав, як раніше вже фотографував столицю України. Останній раз це було взимку, коли Дніпро було покрито льодом.

Інші знімки

Крім фото Києва, Песке поділився кадрами півострова Бретань, який розташований на північному заході Франції.

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Площа півострова — близько 27 000 км²/Фото: twitter.com/Thom_astro
Площа півострова — близько 27 000 км²/Фото: twitter.com/Thom_astro

Французький півострів Бретань/Фото: twitter.com/Thom_astro
Французький півострів Бретань/Фото: twitter.com/Thom_astro

Півострів Бретань — найзахідніша частина континентальної Франції/Фото: twitter.com/Thom_astro
Півострів Бретань — найзахідніша частина континентальної Франції/Фото: twitter.com/Thom_astro

Земля з висоти в 590 кілометрів

Астронавти цивільної місії Inspiration4 показали неймовірне відео з капсули Crew Dragon. Вони вперше побачили Землю через куполоподібне вікно в космічному кораблі.

На відео показано, як люк капсули повільно піднімався під музику зі знаменитого фільму "Космічної одіссеї 2001 року". Астронавти з нетерпінням очікували, коли ж вперше побачать нашу планету з космосу. А потім їх захопленню не було меж.

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