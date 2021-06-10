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Це неможливо, але факт. У Києві помітили міський автобус без дна (відео)

10 червня 2021 20:24

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

В автобусі №99 не було частини підлоги і пасажири могли спостерігати за роботою механізмів та дивитися на асфальт

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Кияни обговорюють в соціальних мережах стан міського транспорту. Як приклад наводять автобус №99. У салоні автобуса було відкриту кришку на підлозі, біля сидіння. Пасажири під час руху могли спостерігати роботу механізмів і дивитись на асфальт.

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Відео оприлюднили у спільноті "Київ Оперативний".

Користувачі соціальних мереж припускають, що кришка могла сама відвалитися, а деякі стверджують, що її зняли самі пасажири. У будь-якому випадку, це дуже небезпечно для пасажирів, які їхали в цьому автобусі.

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"По поверненню в автопарк, автобус буде спрямований на ремонт. Він не міг виїхати в рейс в такому стані. Це сталося під час руху", – повідомили сайту "Сьогодні" в "Київпастрансі".

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Раніше ми повідомляли, що в Києві помітили автобус, який рухався зустрічною смугою, порушуючи правила дорожнього руху.

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